شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: «اتفاق الرياض» يهدف إلى إنهاء الأزمة اليمنية والان نبدء بالتفاصيل
وأثنت الوزارة في بيان صحفي، على جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في استئناف تنفيذ اتفاق الرياض وتجاوب الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي لاستئناف خطوات حل الأزمة سياسياً وإحلال الأمن والسلام والاستقرار في اليمن والمنطقة وفق المرجعيات المعتمدة وبما يُجنّب اليمنيين مزيداً من المعاناة الإنسانية والاقتصادية.
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