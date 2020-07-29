بعد استدراجه.. القبض على متهم قام بأبتزاز فتاة في واسط

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، "بعد ان قام بالتعرف عليها في مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك والتحايل عليها والحصول على صور خاصة لها، بدأ المتهم بابتزاز الفتاة حيث قام بطلب ارصدة رصيد موبايل واجهزة موبايل ومبالغ مالية من اجل عدم نشر الصور في الفيس بوك".

واضافت انه "بعد ان شعرت الفتاة بكثرة الطلبات وعدم قدرتها على توفير المبالغ قامت بتقديم شكوى في قسم المكافحة وبعد الحصول على قرار قاضي التحقيق تم استدراج المتهم والقبض عليه"، مشيرة الى ان "قاضي التحقيق قرر توقيفه وفق المادة ٤٣٠ ق.ع والتي تصل مدة عقوبة السجن الى سبعة سنوات".