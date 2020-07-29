بعد استدراجه.. القبض على متهم قام بأبتزاز فتاة في واسط

اعلنت مديرية مكافحة اجرام واسط، الاربعاء، عن اعتقال متهم قام بأبتزاز فتاة.
واضافت انه "بعد ان شعرت الفتاة بكثرة الطلبات وعدم قدرتها على توفير المبالغ قامت بتقديم شكوى في قسم المكافحة وبعد الحصول على قرار قاضي التحقيق تم استدراج المتهم والقبض عليه"، مشيرة الى ان "قاضي التحقيق قرر توقيفه وفق المادة ٤٣٠ ق.ع والتي تصل مدة عقوبة السجن الى سبعة سنوات".
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