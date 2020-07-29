اصابة مدير اعلام دائرة صحة ميسان بهجوم مسلح قرب منزله وسط المحافظة

افاد مصدر امني، الاربعاء، بان مدير اعلام دائرة صحة ميسان اصيب بهجوم مسلح قرب منزله وسط المحافظة.
وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، ان "مسلحين اطلقوا النار باتجاه مدير اعلام دائرة صحة ميسان محمد قاسم الكناني قرب منزله في منطقة الدبيسات وسط المحافظة، ما ادى الى اصابته بجروح خطرة".
واضاف ان "قوة امنية طوقت الحادث، ونقلت الكناني الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".
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