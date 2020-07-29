تشافي يقهر كورونا

2020-07-29 | 22:13
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أعلن نادي السد القطري، شفاء تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق من فيروس كورونا.
تشافي أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، قبل أربعة أيام.
وشهد تدريبات السد اليوم الأربعاء، عودة تشافي بعد شفائه من فيروس كورونا، الذي أصيب به منذ حوالي 14 يومًا.
وقال الموقع الرسمي: "حرص الجميع داخل الفريق على الترحيب بالمدير الفني، لا سيما وأن الفريق مقبل على تحديات قوية خلال المرحلة المقبلة".
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