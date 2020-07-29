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يونس محمود: لم احسم امر الترشح لانتخابات اتحاد الكرة حتى الان

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2020-07-29 | 21:34

يونس محمود: لم احسم امر الترشح لانتخابات اتحاد الكرة حتى الان

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اكد النجم السابق للمنتخب الوطني لكرة القدم، يونس محمود، انه لم يحسم امره بالترشح للانتخابات المقبلة لاتحاد الكرة.
وقال محمود في حديث لبرنامج "صوت الملاعب" الذي يعرض على قناة السومرية، ان "بعض الفقرات في النظام الاساسي للاتحاد العراقي لكرة القدم مقنعة والبعض الاخر غير مقنع".

واضاف "أنا ضد منع اَي شخص من دخول الانتخابات سواء كان من الاتحاد السابق أو غيرهم، واعتقد ان بعض الفقرات ستتغير في النظام الاساسي".


وتابع "لم احسم امر ترشيحي في الانتخابات المقبلة لاتحاد الكرة، وفي حال لم اتواجد في الاتحاد المقبل فهذا الامر لا يسبب مشكلة، الاهم هو تغيير واقع الكرة العراقية للافضل".

وعن ترشح عدنان درجال لانتخابات اتحاد الكرة، اكد "السفاح"، "نصيحتي للحكومة و الهيئة العامة و الجمهور الوقوف مع درجال".

واكمل ان "دموع درجال تساقطت امامي بعدما طالبته الجماهير بان لا يخذلهم ويترك اتحاد كرة القدم".

محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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