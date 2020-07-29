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2020-07-29 | 21:34
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واضاف "أنا ضد منع اَي شخص من دخول الانتخابات سواء كان من الاتحاد السابق أو غيرهم، واعتقد ان بعض الفقرات ستتغير في النظام الاساسي".
وتابع "لم احسم امر ترشيحي في الانتخابات المقبلة لاتحاد الكرة، وفي حال لم اتواجد في الاتحاد المقبل فهذا الامر لا يسبب مشكلة، الاهم هو تغيير واقع الكرة العراقية للافضل".
وعن ترشح عدنان درجال لانتخابات اتحاد الكرة، اكد "السفاح"، "نصيحتي للحكومة و الهيئة العامة و الجمهور الوقوف مع درجال".
واكمل ان "دموع درجال تساقطت امامي بعدما طالبته الجماهير بان لا يخذلهم ويترك اتحاد كرة القدم".
كانت هذه تفاصيل خبر يونس محمود: لم احسم امر الترشح لانتخابات اتحاد الكرة حتى الان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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