الإمارات تجدد دعم مصر لحل الأزمة الليبية سياسيا

جددت دولة الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء، دعمها لجهود مصر للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية وتحقيق الأمن والاستقرار للشعب الليبي.



وبحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي ونظيره المصري سامح شكري، خلال اتصال هاتفي، العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات.

كما بحث الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها الأوضاع في ليبيا و سبل دعم الجهود المبذولة لتحقيق تسوية سياسية للأزمة الليبية، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، دعم دولة الإمارات للجهود الكبيرة والخيرة التي تبذلها مصر للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية وتحقيق الأمن والاستقرار للشعب الليبي.





كما أكد على العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع بين دولة الإمارات ومصر، لافتاً إلى أنها تحظى بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الشقيقين.

على صعيد متصل بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي ثان، مع يمن الصفدي، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين والتعاون المشترك في المجالات كافة.

وتبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة و بحثا القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها تطورات الأوضاع في ليبيا.





وأكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، عمق العلاقات الثنائية التي تربط بين الإمارات والأردن، والحرص المستمر على تعزيزها وتنمية أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة.

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وفي اتصال هاتفي ثالث بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ونيكوس خريستودوليديس، وزير خارجية قبرص، العلاقات الإماراتية القبرصية وجهود تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.





كما بحثا عددا من من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها ليبيا وسبل تعزيز الأمن في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.

وأكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، حرص بلاده وبدعم قيادتها الرشيدة على تطوير وتنمية علاقات التعاون المشترك مع قبرص وذلك انطلاقا من العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين الصديقين.

أيضاً بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي رابع، مع ريتشيل أومامو وزيرة خارجية جمهورية كينيا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في مجالات عديدة ومنها الصحة والأمن الغذائي.





وأكد الجانبان في هذا الصدد على أهمية تعزيز العمل الدولي ودعم الجهود العالمية للتوصل إلى لقاح للمرض كما أكدا على أهمية التعاون المشترك بين البلدين في إطار المنظمات الدولية.

وأشاد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين، مؤكدا حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها مع الدول الأفريقية ومنها كينيا وتطوير وتنمية مجالات التعاون المشترك.

من جانبها ثمنت ريتشيل أومامو الدعم الذي قدمته دولة الإمارات لبلادها لمساعدتها على مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" .

وأكدت تطلع كينيا إلى تعزيز علاقاتها الثنائية مع دولة الإمارات وتطوير أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة بما يعود بالخير على شعبي البلدين الصديقين.