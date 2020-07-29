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إيران تطلق صواريخ من "عمق الأرض" لأول مرة ضمن تدريبات

قال الجنرال أمير علي حاجي زادة قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري الإيراني في فيديو نشره موقع وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء التابعة للتلفزيون الحكومي الإيراني إن الحرس الثوري أطلق صواريخ بالستية من ”عمق الأرض“ لأول مرة في إطار تدريبات عسكرية سنوية.

وأظهر الفيديو سحب غبار قبل انطلاق الصواريخ في السماء.

وتأتي التدريبات العسكرية في الخليج التي بدأت يوم الثلاثاء في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر بين طهران وواشنطن.

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وقال الجيش الأمريكي إن التدريبات دفعت قاعدتين للقوات الأمريكية في المنطقة لرفع درجة التأهب وإن إطلاق طهران للصواريخ يعد تصرفا غير مسؤول.

وأظهر الفيديو زوارق هجومية سريعة تطلق الصواريخ وصواريخ تصيب مجسما لحاملة طائرات أمريكية.

وتجري طهران، التي تعارض وجود القوات البحرية الأمريكية والغربية في الخليج، تدريبات بحرية سنوية على مراحل في الممر المائي الذي تمر عبره نحو 30 بالمئة من إجمالي تجارة النفط الخام والسوائل النفطية الأخرى المنقولة بحرا.