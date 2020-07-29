انت الان تتابع "روش" السويسرية تعلن فشل عقار لالتهاب المفاصل في علاج كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أعلنت شركة "روش" السويسرية للأدوية اليوم الأربعاء أن عقار التهاب المفاصل RoActemra "رو أكتيمرا" لم يثبت فعالية ضد فيروس كورونا في التجارب السريرية.
ولم يحسن العقار، الذي يحتوي على المادة الفعالة توسيليزوماب، الحالة الطبية للمرضى في المستشفيات ولم يقلل من وفياتهم.
ومع ذلك، أوضحت الشركة أنها ستستمر في تجربة منفصلة تجمع بين استخدام "رو أكتيمرا" مع عقار ريمديسيفير المضاد للفيروسات، والذي تم في الأصل تطويره لعلاج الإيبولا.
ويقوم العلماء حول العالم باختبار العديد من الأدوية الموجودة بالفعل لمعرفة ما إذا كان من الممكن أن تصبح علاجات محتملة لكورونا، بما في ذلك العلاجات الخاصة بمرض نقص المناعة المكتسب والتصلب المتعدد.
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