حجاج بيت الله يصلون مشعر منى بلا كورونا لقضاء يوم التروية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأربعاء، في "يوم التروية" بمناسك الحج، عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بين حجاج بيت الله الحرام حتى الآن، وأكدت أن الحالة الصحية لهم مطمئنة، فيما استعدت الوزارة ليوم عرفات، الخميس.



واكتمل وصول حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية تقربًا لله تعالى، راجين منه القبول والمغفرة مقتدين بسنة النبي -صلى الله عليه وسلم- ملبّين ومكبّرين، وسط إجراءات صحية وتدابير وقائية وخدمات متكاملة.

ووصل ضيوف الرحمن إلى مقر السكن المخصص لهم في مشعر منى وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية لموسم حج 1441هـ في مسارات منظمة، مما يحقق التباعد بين الحجاج بشكل آمن وصحي، بمرافقة مشرفين لضمان التقيد بالتعليمات والإجراءات الوقائية.

ورافق توافد مواكب ضيوف بيت الله الحرام إلى مشعر منى رجال الأمن السعودي بمختلف قطاعاتهم، الذين تابعوا حركة الحجيج لضمان أمنهم وسلامتهم.

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وكان حجاج بيت الله الحرام قد أدّوا صباح الأربعاء طواف القدوم وسط منظومة من الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والخدمات المتكاملة.

وأكملت وزارة الصحة استعداداتها لتوفير الرعاية الطبية لحجاج بيت الله الحرام في مشعر عرفات يوم الخميس، التاسع من شهر ذي الحجة.

وجُهِّزت مرافق صحية في عرفات تضم عيادات عامة يعمل بها أطباء أسرة واستشاريو باطنة، إضافةً إلى تمريض متخصص في العناية المركزة، وأيضاً مجهزة للتعامل مع ضربات الشمس والإجهاد الحراري، إضافةً إلى أجهزة إنعاش قلبي رئوي، والعناية المركزة.

كما سيوجد في مشعر عرفات المستشفى المتنقل وكذلك العيادات المتنقلة في مشعر مزدلفة وذلك طوال يوم عرفة لخدمة ضيوف الرحمن وحتى مغادرتهم مشعري عرفات ومزدلفة.

وأعدت وزارة الصحة السعودية مخيما متكاملا في مشعر عرفات لعزل حالات الاشتباه بفيروس كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة .