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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ملك الأردن يصدر مرسوماً بإجراء انتخابات برلمانية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، اليوم، مرسوماً ملكياً بإجراء انتخابات برلمانية على أن تحدد الهيئة المستقلة للانتخاب موعدها في غضون عشرة أيام.
وذكرت وكالة الانباء الاردنية(بترا) بان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قرر تحديد يوم العاشر من نوفمبر القادم موعداً لإجراء الانتخابات النيابية..مشيرة الى ان هذا القرار يأني استنادا لأحكام المادة (34) من الدستور الاردني 2016، واستنادا لأحكام المادة (4) /الفقرة (أ) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (6) لسنة 2016 وتعديله وأحكام المادة (12) الفقرة ب من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب و تعديلاته رقم (11) لسنة 2012 .
وكانت الارادة الملكية السامية قد صدرت اليوم بإجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب التاسع عشر.
وكان البرلمان قد أنهى دورته التي استمرت أربع سنوات في مايو الماضي.
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