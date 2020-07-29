شكرا لقرائتكم هادي: تسريع تنفيذ اتفاق الرياض يسهم بتوحيد الصف اليمني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مساء الأربعاء، أن الإسراع في تنفيذ اتفاق الرياض سيسهم في توحيد الصف الوطني وتوحيد الجهود لاستعادة مؤسسات الدولة لفاعليتها في تقديم مهامها.

وأشار هادي إلى جسامة المرحلة وما تتطلبه من عمل وتضافر للجهود مع أعضاء حكومته للعبور بالوطن الى مرافئ الامن والاستقرار والسلام. وتجاوز التحديات وتحمل الصعاب لمصلحة المواطن والمجتمع.

وثمن هادي الجهود المبذولة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مشددا على أن الإسراع في تنفيذ اتفاق الرياض سيسهم في توحيد الصف الوطني وتوحيد الجهود لاستعادة مؤسسات الدولة لفاعليتها في تقديم المهام المناطة بها.

تحرير اليمن من الحوثيين

وأكد "أن المرحلة تتطلب من كل المُخلصين إعلاء المصلحة العامة للوطن بعيدا عن الحسابات الضيقة وتكثيف الجهود من أجل تخفيف معاناة الشعب، والاتجاه نحو الهدف الأساسي في تحرير الوطن من مليشيات التمرد والانقلاب الحوثية".

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إلى ذلك، التقى الرئيس اليمني، السفير الأميركي لدى اليمن كريستوفر هنزل، وتطرق الرئيس هادي إلى الجهود المبذولة بالتعاون مع السعودية والتي كللت بالتوصل إلى آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي.

وثمن هادي جهود السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان.

واشنطن تجدد دعم الشرعية

من جانبه، جدد السفير الأميركي موقف بلاده الداعم لليمن وقيادته الشرعية ممثلة بالرئيس هادي، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة اليمنية في سبيل تحقيق السلام الدائم والتي سيكون التسريع بإنجاح واتمام اتفاق الرياض أحد عواملها الأساسية في استعادة الامن والاستقرار لليمن وتجاوز تحدياته.

وأكد مواصلة دعم بلاده لليمن وقيادتها الشرعية ومهنئا القيادة اليمنية لهذا الاتفاق الذي تدعمه الولايات المتحدة وستعمل مع الجميع لإنجاحه.