الذراع المدمر للقوات الجوية المصرية .. تفاصيل «المقاتلة رافال» بعيدة المدى

مقاتلات رافال الفرنسية الأشهر في عالم الطائرات المقاتلة في العالم ،والتي طورتها فرنسا عام 2006، وتعاقدت دول أخرى على شرائها أبرزها مصر والهند.

حصول مصر على 24 طائرة رافال من فرنسا

وتقول مجلة "تايم" الأمريكية إن الصفقة المصرية التي تم إبرامها عام 2015 تتضمن حصول مصر على 24 طائرة رافال من فرنسا، بينما تعاقدت الهند على 36 طائرة من هذا النوع.

وحصلت مصر على عدة دفعات من هذه الطائرة خلال السنوات الماضية، بينما تستعد الهند هذه الأيام لاستلام الدفعة الأولى منها وتضم 5 طائرات، إضافة إلى قطر التي حصلت على تلك الطائرات من فرنسا ضمن صفقة تم توقيعها عام 2015.

مواصفات الطائرة الفرنسية

وبحسب موقع "أفياتا" الأمريكي فإن مواصفات الطائرة الفرنسية التي تصل سرعتها إلى 1.8 ماخ (1.8 سرعة الصوت) أو ما يعادل 1912 كم / الساعة، مداها يصل إلى 3700 كم.

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ويمكن للمقاتلة الفرنسية التحليق على ارتفاعات تتجاوز 15 ألف مترا، ويمكنها تغير ارتفاع التحليق (التحليق الرأسي) بسرعة 300 مترا في الثانية.

ويصل طول المقاتلة الفرنسية إلى 15.27 مترا، والمسافة بين الجناحين 10.8 مترا، ووزنها 10.3 طن.

3 طرازات من مقاتلات رافال

ويوجد 3 طرازات من مقاتلات رافال تشمل النسخة البحرية ونسختان تعملان في المطارات البرية، بحسب موقع "داسولت أفييشن" الفرنسي.

1- "رافال سي" هي نسخة بمقعد واحد مخصصة للهبوط والإقلاع من المطارات البرية.

2- "رافال بي" هي نسخة بمقعدين مخصصة أيضا للمطارات البرية.

3- "رافال إم" وهي النسخة البحرية من مقاتلات "رافال" وهي بمقعد واحد، ويمكنها الهبوط والإقلاع عن متن حاملات الطائرات.