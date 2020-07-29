قبل انتخابات مجلس الشيوخ.. تحذيرات عاجلة من الأوقاف

كتب: ضياء السقا

نبهت وزارة الأوقاف، على جميع العاملين بها بإلتزام الحياد التام تجاه جميع المرشحين بانتخابات مجلس الشيوخ، وعدم السماح باستغلال المساجد أو ملحقاتها أو أي جهة تابعة للأوقاف للدعاية الانتخابية أو تعليق لافتات أو بوسترات أو خلافه , وعدم الانحياز دعائيا لأي مرشح على حساب آخر , مع التأكيد على المشاركة الإيجابية في كل استحقاق وطني .

وشددت الأوقاف في بيان، أن الوزارة لن تقف موقف المتفرج تجاه أي محاولة لاستخدام المساجد في الدعاية الانتخابية، وأنها تحذر الجميع من محاولة استخدامها دعويا أو لوجستيا، سواء بتوزيع منشورات في محيطها، أو تعليق لافتات عليها، أو بأي شكل من أشكال التوظيف الانتخابي.

كما تؤكد الأوقاف على جميع قياداتها والعاملين بها بضرورة مراقبة ذلك مراقبة جادة وإبلاغ الوزارة عن أي تجاوزات لتقوم بدورها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي تجاوز.