شكرا لقرائتكم خبر عن "الإعلاميين": لا ظهور لغير الحاصلين على عضوية النقابة أو تصاريح مزاولة المهنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أيمن عدلي، رئيس لجنة التدريبية والتثقيف بنقابة الإعلاميين، إن النقابة هدفها ضبط المشهد الإعلامى من خلال تقنين أوضاع العاملين فى مهنة الإعلام، مضيفا: "فلا يسمح لغير الحاصلين على العضوية أو تصاريح مزاولة المهنة بالعمل فى المجال الإعلامى ألا بالانضمام لها وهم الشعب الخمسة التى نص عليها القانون وهى الإعداد والتقديم والتحرير والمراسلة والإخراج حتى لا يقع العاملين فى هذه الوسائل تحت طائلة القانون وفقا لنص المادتين 2 و19 من قانون نقابة الإعلاميين 2016 التى تحذر مزاولة النشاط الإعلامى دون الحصول على العضوية أو تصريح مزاولة المهنة".

وأشار عدلى فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إلى أن القانون يعاقب من يعمل دون تصريح أو عضوية لذا على من لم يحصل على العضوية التقدم للنقابة منعا من المساءلة القانونية التى لن تتنازل عنها النقابة حفاظا وضبطا للمشهد الإعلامى المصرى الذى يحتاج إلى ضبطه حاليا فى وقت تحتاج مصر إلى جهود أبنائه فى ظل تحديات كثيره تتطلب اعلاماً قوياً يدرك أهمية الكلمة والمعلومات الصحيحة.

وأكد عدلى، أهمية الدور الإعلامى فى التحديات والتهديدات التى تواجه الدولة المصرية الآن، موضحا أنه يتطلب نوعاً خاصاً من الإعلام وهو إعلان الحرب لأن مصر تتعرض لحملة شرسة من بعض الدول من يتصدى لها هى وسائل الإعلام التى يجب أن تكون حائط الصد الأول أمام الشائعات والكذب وحملات التشويه التى تتعرض لها الدولة من الدول الراعية للارهاب والارهابيين وتستهدف المواطن البسيط لاحداث بلبلة فى هذه الظروف الصعبة.