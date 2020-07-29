شكرا لقرائتكم خبر عن حصول بريزنتيشن سبورتس علي حقوق تسويق الـ VAR من اتحاد الكرة المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت اليوم الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية انه قد تم عقد سلسلة إجتماعات بين شركة بريزنتيشن سبورتس الراعية لكرة القدم في مصر و اللجنة الخماسية المسئولة عن ادارة اتحاد كرة القدم المصري. و قد اسفرت تلك اللقاءات عن الانتهاء من تسوية الازمة التي كانت قد تم اثارتها في الاونة الاخيرة. كما تم استكمال عقد الرعاية ليشمل تسويق خدمة ال VAR الجديدة و التي اطلقتها اللجنة الخماسية مؤخراو قد جاء ذلك في اجتماع بحضور الاستاذ عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية و الاستاذ زكي عبد الحميد العضو المنتدب للشئون التجارية لبريزنتيشن سبورتس.

و صرح المهندس حسام صالح المتحدث بإسم المتحدة ان تسوية الموضوعات بين بريزينتشن برئاسة الاستاذ منتصر النبراوي و اتحاد الكرة جاءت بناء علي توصيات الاستاذ تامر مرسي رئيس مجلس ادارة مجموعة المتحدة علي الاستمرار في دعم الرياضة في مصر و تشجيع الشباب ممثلا في اللعبة الشعبية الاولي في مصر و كذلك دعم استخدام التقنيات المتطورة للعبة كرة القدم كما وضح صالح ان بريزنتيشن سبورتس ستستأنف كافة نشاطاتها في الملاعب بعودة مباريات الدوري المصري.

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