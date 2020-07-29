قوات الأمن التونسية تحبط هجوم إرهابي على مطعمًا سياحي

أعلنت قوات الأمن التونسية إحباطها مخططا إرهابيا كان سيستهدف مطعما فاخرا في الحمامات، شمال شرقي البلاد.
وأكد مصدر أمني في تصريح لإذاعة "راديو ماد" التونسية أن الوحدات الأمنية بنابل تمكنت من إحباط مخطط لعملية إرهابية كانت ستستهدف مطعما سياحيا فاخرا في ياسمين الحمامات.
وأضاف المصدر أنه تم إيقاف 4
أعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل 35 إصابة جديدة بكورونا المستجد، يوم الثلاثاء، وذكرت وزارة الصحة - في بيان أوردته وكالة تونسإفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء- أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 1468 حالة مؤكدة، وأن حالات لشفاء بلغت 1168 حالة شفاء.
وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ 50 حالة.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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