استبدال كسوة الكعبة المشرفة

أنهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فك المذهبات، وإجراء كافة الاستعدادات لاستبدال كسوة الكعبة المشرفة .

وقام على هذه العملية عدد من المختصين والفنيين التابعين لمجمع الملك عبدالعزيز لصناعة كسوة الكعبة المشرفة، وشمل ذلك فك المذهبات وأركان الكسوة

القديمة استعدادا لاستبدالها بالجديدة .

يذكر أن ذلك يتم وفق إجراءات احترازية للحفاظ على سلامة منسوبي الرئاسة العامة لشؤون الحرمين ، وحجاج بيت الله . الحرام

