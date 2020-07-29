استبدال كسوة الكعبة المشرفة

أنهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فك المذهبات، وإجراء كافة الاستعدادات لاستبدال كسوة الكعبة المشرفة .
وقام على هذه العملية عدد من المختصين والفنيين التابعين لمجمع الملك عبدالعزيز لصناعة كسوة الكعبة المشرفة، وشمل ذلك فك المذهبات وأركان الكسوةالقديمة استعدادا لاستبدالها بالجديدة .
يذكر أن ذلك يتم وفق إجراءات احترازية للحفاظ على سلامة منسوبي الرئاسة العامة لشؤون الحرمين ، وحجاج بيت الله . الحرام
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