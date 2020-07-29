تعيين تعين ريتشارد مور رئيسا لجهاز المخابرات في بريطانيا

اعلنت المملكة المتحدة ،اليوم الأربعاء، تعيين الدبلوماسي ريتشارد مور رئيسا لجهاز المخابرات الخارجية المعروف باسم (إم.آي.6)، وفقًا لرويترز.

ويتولى مور حاليا منصب المدير العام للشؤون السياسية بوزارة الخارجية وعمل في السابق مديرا في جهاز المخابرات الخارجية ونائبًا لمستشار الأمن القومي. وسوف يتولى منصبه الجديد في الخريف ليحل محل الرئيس الحالي أليكس يونجر.

وقال وزير الخارجية دومينيك راب يوم الأربعاء |يعود مور إلى جهاز المخابرات (إس.آي.إس) بخبرة

هائلة وسوف يرأس مجموعة من الرجال والنساء الذين لا يرى الشعب جهودهم الدؤوبة إلا نادرا، لكنها حاسمة لأمن ورخاء بريطانيا|.

وعمل مور سفيرا لبريطانيا لدى تركيا من يناير 2014 إلى ديسمبر 2017. ولد مور في ليبيا ودرس الفلسفة والسياسة والاقتصاد في جامعة أكسفورد.

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وقال مور، الذي انضم لأول مرة إلى جهاز (إم.آي.6) في عام

1987 "يسرني ويشرفني أن يُطلب مني العودة لقيادة الجهاز... أتطلع لمواصلة هذا العمل جنبا إلى جنب مع فريق شجاع ومخلص في (إس.آي.إس)".

وحذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يوم الثلاثاء، من أن على بلاده أن تظل يقظة في الوقت الذي تمر به أوروبا بأعراض الموجة الثانية من كورونا المستجد.

وقال جونسون- في تصريح له نقلته صحيفة (إيفيننج ستاندارد) البريطانية خلال زيارته إلى نوتينجهام اليوم: يمكن أن نضيف دولا أخرى للحجر الصحي إذا ظهرت أعراض ظهور الموجة الثانية من (كوفيد-19) في أي من هذه البلاد.