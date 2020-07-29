اندلاع حريق كبير في ريف حماة بسوريا

اندلع حريق كبير ، اليوم الأربعاء، في ريف مصياف غرب حماة السورية، والتهم مساحات كبيرة في الأراضي الزراعية بقرية الزاوي.
وأفادت مصادر محلية أن جهود فرق الإطفاء والأهالي أدت إلى السيطرة على الحريق رغم الطبيعة القاسية التي جعلت تلك المهمة صعبة.
وأوضحت المصادر أن الحريق نشب في المنطقة الواقعة بين قريتي دير ماما والزاوي، وأن الأراضي التي احترقت مزروعة بأشجار التين والزيتون كما أن فيها
وتشهد مصياف وريفها حرائق بشكل متكرر خاصة في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، وسبق أن تم تسجيل عشرات الحرائق الصغيرة هذا العام، في الأراضي التي يتداخل فيها الحراجي مع الزراعي.
وأعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الأربعاء،
وأعلنت وزارة الصحة أن عدد الإصابات ارتفع بذلك إلى 717 إصابة، كما أعلنت شفاء 9 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس ليرتفع عدد المتعافين منه إلى 229.
وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق اليوم خريطة توزع إصابات الأمس والتي بلغت 20 إصابة، وكما في الإحصاءات السابقة كان لدمشق الحصة الأكبر من الإصابات إذ تركزت فيها 15 إصابة، بينما سجلت 3 إصابات في ريف دمشق واثنتان في حمص.
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