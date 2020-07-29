عاجل .. الرئيس الجزائري يقيل وزير العمل

أنهى الرئيس عبد المجيد تبون ،اليوم الأربعاء، مهام وزير العمل والضمان الاجتماعي، أحمد شوقي فؤاد عاشق يوسف، حسبما أفاد بيان للرئاسة الجزائرية.
و جاء في البيان "وقع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم مرسوما يتضمن إنهاء مهام السيد أحمد شوقي فؤاد عاشق يوسف، بصفتهوزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي".
وأشارت وكالة الأنباء الجزائرية إلى أن تبون كلف وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، بالقيام بمهام وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالنيابة.
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