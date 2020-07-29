المغرب: ندعم كل المواقف التي تتخذها السعودية لحفظ أمنها القومي

أكد ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، دعم بلاده لكل المواقف التي تتخذها السعودية للحفاظ على سيادتها وطمأنينة مواطنيها، مؤكدا أن أمن السعودية وسلامة أراضيها خط أحمر.

وجاءت تصريحات بوريطة خلال ندوة صحفية مشتركة، عقب المباحثات التي أجراها مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان الذي يزور المغرب.

وشدد بوريطة على أن "المغرب

يريد دائما الإصغاء إلى المواقف والتحاليل والتقييمات التي تقوم بها السعودية، لأنها نابعة من حرص الرياض على استقرار وأمن الدول العربية، سواء في الخليج أو في الشرق أو في الشمال".

وأضاف أن المباحثات مع نظيره السعودي شملت الأوضاع الإقليمية

والدولية، سواء في الشرق الأوسط أو في شمال إفريقيا، مردفا أن المغرب لديه "تطابق تام وتقاسم للرؤى نفسها مع المملكة العربية السعودية حول كل القضايا ومسبباتها وحلولها".

من جهته، أكد وزير الخارجية السعودي أن الاجتماع مع بوريطة "عكس التوافق والانسجام في الرؤى بين البلدين، خصوصا في ظل التحديات المحدقة بالعالم العربي، وعلى رأسها آفة التدخلات الأجنبية والإرهاب وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة".