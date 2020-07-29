مجلس الشيوخ في إيطاليا يوافق على زيادة عجز ميزانية 2020

وافق مجلس الشيوخ في إيطاليا على قرار الحكومة المتعلق بزيادة العجز في ميزانية عام 2020، ما يسهل الموافقة في أوائل أغسطس، على أحدث حزمة تحفيزية تهدف لمساعدة الاقتصاد على التغلب على تداعيات كورونا.

ومن المتوقع أن يوافق مجلس النواب على مشروع القانون في وقت لاحق اليوم.

وسترفع الإجراءات الجديدة، وقيمتها الإجمالية 25 مليار يورو (29.36 مليار دولار)، العجز في الميزانية الإيطالية إلى 11.9 بالمئة من الناتج القومي مقارنة مع عجز بلغ 1.6

بالمئة في عام 2019 وهو الأدنى في 12 عاما.

وتتوقع إيطاليا أن دينها العام، وهو ثاني أعلى دين عام في منطقة اليورو بعد اليونان، سيرتفع إلى 157.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

وكان مجلس الشيوخ الإيطالي قد أيد مقترح رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، تمديد حالة الطوارئ المفروضة في البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا حتى 15 أكتوبر المقبل.

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وأشار كونتي في كلمة أمام البرلمانيين، الثلاثاء، إلى ضرورة تمديد حالة الطوارئ نظرا لاستمرار انتشار الفيروس، مضيفا أنه من دون تمديد حالة الطوارئ سيفقد العديد من توجيهات الحكومة بشأن محاربة كورونا قوته القانونية.

وصوت إلى جانب تمديد حالة الطوارئ 157 عضوا في مجلس الشيوخ مقابل 125 صوتا ضده وامتناع 3 أعضاء عن التصويت.

وكانت السلطات الإيطالية قد فرضت حالة الطوارئ يوم 31 يناير الماضي لمدة 6 أشهر بعد تسجيل الإصابات الأولى بفيروس كورونا على أراضي البلاد.

وبلغت حصيلة إصابات فيروس كورونا في إيطاليا أكثر من 246 ألف حالة، وحصيلة الوفيات أكثر من 35 ألف حالة.