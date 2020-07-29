أكثر من 4 ملايين إصابة بكورونا في الولايات المتحدة الأميركية

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وأشارت المراكز إلى أن هذا الإحصاء يغطي الفترة حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 27 تموز. وكان الإحصاء السابق قد تم قبل ذلك بيوم.

ولا تعكس أرقام مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالضرورة الإحصائيات التي تسجلها كل ولاية على حدة.