منظمة التعاون الإسلامي تهيب بالحجاج الالتزام بالتباعد الاجتماعي حفاظا على الصحة العامة

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وحض الأمين العام للمنظمة يوسف بن أحمد العثيمين الحجاج على “اتباع الإجراءات الصحية التي تطبقها الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية حماية لأنفسهم ولذويهم ولجميع الحجاج”.

كما ودعا الحجاج إلى “الاستفادة من كل التسهيلات التي تقدمها حكومة المملكة العربيه السعوديه من خدمات صحيه وتنظيمية”.

وجدد شكره للمملكه رئيسة القمة الإسلامية، “بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده… الأمير محمد بن سلمان، على الحرص على استمرار شعيرة الحج في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد التي أصابت العالم”.