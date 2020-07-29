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منظمة التعاون الإسلامي تهيب بالحجاج الالتزام بالتباعد الاجتماعي حفاظا على الصحة العامة

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 29 يوليو 2020 10:18 مساءً - مشاركة

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وحض الأمين العام للمنظمة يوسف بن أحمد العثيمين الحجاج على “اتباع الإجراءات الصحية التي تطبقها الجهات المختصة في المملكة العربية حماية لأنفسهم ولذويهم ولجميع الحجاج”.

كما ودعا الحجاج إلى “الاستفادة من كل التسهيلات التي تقدمها حكومة المملكة العربيه السعوديه من خدمات صحيه وتنظيمية”.

وجدد شكره للمملكه رئيسة القمة الإسلامية، “بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده… الأمير ، على الحرص على استمرار شعيرة الحج في ظل جائحة التي أصابت العالم”.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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