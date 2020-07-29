بنسبة فاقت 88%.. أكاديمية الشرق تتصدر نسبة النجاح بالباكالوريا

أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق أن نسبة النجاح الإجمالية في الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا بلغت 88,51 في المائة، لتحقق الرتبة الأولى وطنيا للمرة الخامسة على التوالي.

وأضافت الأكاديمية الجهوية، في بلاغ صحافي لها، أن مجموع الناجحين في امتحانات البكالوريا برسم دورة يوليوز 2020 (مجموع الدورتين العادية والاستدراكية) بلغ 18 ألفا 957 تلميذة وتلميذا، منهم 759 بالتعليم الخصوصي و 3710 من المترشحين الأحرار، وهو ما يعادل نسبة نجاح تناهز 88,51 في المائة من مجموع المترشحين الممدرسين، بنسبة زيادة تصل إلى 3,27 نقطة مقارنة مع الموسم الدراسي 2019/2018.

وبلغ عدد الحاصلين على الميزة من مجموع المترشحين 7938، بنسبة 41,82 في المائة من مجموع الناجحين، منهم 889 حصلوا على ميزة حسن جدا، و1932 على ميزة حسن، و5117 على ميزة مستحسن.

وأعرب محمد ديب، مدير الأكاديمية، عن ارتياحه لما تم تحقيقه من نتائج إيجابية، منوها بالمجهود الجماعي الذي انخرطت فيه كل الأطقم الإدارية والتربوية وكافة المتدخلين والشركاء لضمان إجراء هذا الاستحقاق في أحسن الظروف.

وبمناسبة تحقيق هذا الإنجاز، يدعو مدير الأكاديمية إلى الاستمرار في الجهود الجماعية من أجل مواصلة العطاء والتألق في ظل ما تزخر به جهة الشرق من طاقات وكفاءات بشرية تجعل منها جهة متميزة.