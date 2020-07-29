كورونا: وفاة امرأة خليلية وإصابة 116 مقدسيًّا بالفيروس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجّلت محافظة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، مساء يوم الأربعاء، وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فيما أعلن عضو وحدة مكافحة كورونا في القدس المحتلة، الدكتور علي الجبريني، في بيان نُشر قبيل انتصاف ليل الأربعاء، أن 116مقدسيًّا، أُصيبوا بالفيروس.
وأفادت وزارة الصحة بوفاة امرأة (41 عاما) من الخليل، ما يرفع حصيلة الوفيات جراء الفيروس إلى 83 وفاة.
وأوضح الجبريني أن مُجمل المُصابين الفلسطينيين في المدينة، "وصل إلى 3201".
وأكد أن "أقسام كورونا في مستشفيات القدس لا تزال مزدحمة، ويصعب قبول (استقبال) أعداد جديدة (من المُصابين)"، لكنه أشار في الوقت ذاته، إلى "تسجيل معدلات شفاء عالية بين المقدسيين".
وطالب الجبريني، المقدسيين، بالالتزام "بالتوصيات الصحية من حيث التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة، ومواظبة التعقيم".
وكانت الوزارة، قد أعلنت، صباح اليوم، تسجيل 520 إصابة جديدة بالفيروس، و74 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وسُجّلت، الثلاثاء، وفاةٌ في قرية المجد جنوب غرب الخليل، لرجل يبلغ من العمر 56 عاما.
وأعلن الجبريني، في بيان نُشر قبيل انتصاف ليل الثلاثاء، إن 174مقدسيًّا، أُصيبوا بالفيروس، يوم الثلاثاء، لافتًا إلى أن مجمل الإصابات في المدينة، وصل إلى 3085، منذ بداية شهر حزيران/ يونيو الماضي.
وأوضح الجبريني، أن "أقسام كورونا في مستشفيات القدس مزدحمة ويصعب قبول (استقبال) أعداد جديدة".
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