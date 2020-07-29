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شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمي: التشويش على علاقة عمان والإمارات هدف شائعة "القاعدة التركية" والان مع التفاصيل
الأربعاء 29 يوليه 2020
في الساعات الأخيرة، زعم السياسي التركي إبراهيم كارغول، المقرب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تركيا عقدت اتفاقية مع السلطنة لإقامة قاعدة عسكرية.
وأضاف كارغول، المقرب من أردوغان في تغريدة له عبر موقع تويتر: "إنّ أردوغان نجح في عقليته الجيوسياسية لإحكام سيطرته على المنطقة، بالهيمنة على البحر الأحمر عبر القاعدة العسكرية في الصومال، وعلى الخليج عبر القاعدة التي اتفق مع السلطات العمانية لإقامتها في السلطنة، بعد إقامة القاعدة العسكرية التركية في قطر".
وعلق الأكاديمي والسياسي الإماراتي عبدالخالق عبدالله، اليوم، على التقارير التركية المزعومة بشأن إنشاء قاعدة عسكرية تركية في عمان.
وقال في تغريدة عبر "تويتر": "إشاعات تركية مريبة ومغرضة هدفها التشويش على علاقات الأخوة الراسخة بين أقرب وأعز جارين في الدنيا: الإمارات وعمان".
وكان الإعلامي والمحلل السياسي العماني أحمد الشيزاوي، نفى ما تردد من مزاعم بشأن إقامة تركيا قاعدة عسكرية في سلطنة عمان في منطقة البريمي الحدودية مع دولة الإمارات.
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