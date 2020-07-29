شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تسحب 12 ألف عسكري من ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر تحديث لوضع القوات الأمريكية في أوروبا، وذلك ضمن جهود الوزارة المستمرة لتنفيذ إستراتيجية الدفاع الوطني الأمريكية.

وأوضح إسبر في بيان صادر اليوم، أن نحو 11،900 فرد عسكري، سيسحبون من ألمانيا، فيما سيبقى 5،600 فرد في أوروبا.

ووجّه وزير الدفاع الأمريكي بتطوير خيارات إعادة تعيين القوات الأمريكي في جميع أنحاء أوروبا باستخدام خمسة مبادئ أساسية تتمثّل في تعزيز الردع الروسي، وتعزيز الناتو، وطمأنة الحلفاء وتحسين المرونة الإستراتيجية للولايات المتحدة، ورعاية أعضاء الجيش وأسرهم في هذه العملية.

وقال إسبر: إنه سيُعاد تمركز بعض القوات الأمريكية في منطقة البحر الأسود، وقد ينتشر بعض الجنود مؤقتاً في منطقة البلطيق، مشيراً إلى أن هذه الخطة ستعمل على الكفاءة التشغيلية للجيش، وحماية الأمن القومي الأمريكي.