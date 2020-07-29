شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يسجّل 182 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجّل لبنان 182 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 168 من المُقيمين المخالطين لوافدين، و14 من الوافدين مؤخّراً من الخارج، ما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى 4202 حالةً. وأفاد التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة في لبنان، بأنّه أجري خلال الساعات الـ24 الماضية 9543 فحص PCR الخاص بالفيروس، في ظل ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 1753، كما ارتفع عدد الوفيات إلى 55.

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