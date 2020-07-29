بالفيديو: 'بي إم دبليو' تكشف عن دراجة نارية تقود نفسها بنفسها

ويقول الفيديو إن الشركة الألمانية تسعى إلى تحسين مستويات تأمين ركاب الدراجات النارية، مشيرا إلى أن الدراجة الجديدة يمكنها تشغيل محركها آليا والانطلاق وزيادة السرعة والدوران بصورة مستقلة تماما عن العامل البشري.
ويظهر الفيديو كيف تستطيع تلك الدراجة النارية أن تتوقف دون تدخل البشر، حيث يمكنها استخدام المكابح بصورة آلية، بينما تقوم بإنزال دعامة حديدية مخصصة لمنع سقوطها على الأرض.
وتقول الشركة الألمانية إن الهدف من هذا المشروع ليس بيع دراجة نارية مسيرة وإنما التعرف على ديناميكية الحركة بصورة أكثر دقة تمكنها من توفير أنظمة أمان أكبر لمن يستخدمونها خاصة في المناطق الوعرة.
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