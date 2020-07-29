«المخابرات الإسرائيلية» تعلن كشفها لمخبأ «حسن نصر الله»

كشفت صحيفة عبرية النقاب عن أن جهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلية "أمان" يعرف أين قبو الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله وفقا لسبوتنيك الروسية.

وزعمت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية الشهيرة ، بأن جهاز "أمان" العسكري يعرف أين قبو نصر الله، إلا أن إسرائيل نفسها لا تمتلك الإجابة عن السؤال الأكثر أهمية، وهو "ماذا بعد".

وزعمت الصحيفة أن البلدين، اللبناني والإسرائيلي، في حالة مناوشات وتأهب، وكل منهما ينتظر وقوع عملية ما، مشيرة إلى أن حسن نصر الله يستطيع الضغط على زر ما متى يريد، وأن يدخل إسرائيل في حالة تأهب.

وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أنه من المؤكد أن يفكر حزب الله اللبناني في حرب مع إسرائيل في ظل وضع اقتصادي وسياسي صعب داخل لبنان، رغم أنه لن يكون هناك ظهر للحزب يستند عليه في حرب طويلة.