إعادة انتشار القوات الأمريكية في أوروبا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، أن القرار الذي اتخذته وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم، بشأن سحب نحو 12 ألف جندي أمريكي من ألمانيا وإعادة نشرهم في دول الناتو وأوروبا يعد تأكيدا لاستمرار التزام أمريكا تجاه الناتو وأمن أوروبا.

وأضاف ، في بيان اليوم الأربعاء: "إن إعلان الوزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر اليوم عن القوات الأمريكية في أوروبا يؤكد استمرار التزام الولايات المتحدة تجاه الناتو والأمن الأوروبي".

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وتابع :"إن السلام والأمن في أوروبا مهمان لأمن ورخاء أمريكا الشمالية".

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" : "وبينما نواجه عالماً لا يمكن التنبؤ به، نكون أقوى وأكثر أماناً عندما نقف معا"، مشيرا إلى أنه "لقد تشاورت الولايات المتحدة عن كثب مع جميع حلفاء الناتو قبل قرار اليوم".