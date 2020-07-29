شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المحامين بحلوان تقدم ميزانياتها للنقابة العامة وتدعو لمناقشتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجلس نقابة محامي حلوان، عن تقديمه ميزانيات الفرعية للنقابة العامة، داعيا الجمعية العمومية لاجتماع عادي لعرض ومناقشة الميزانية بمقر النقابة، وذلك يوم الخميس الموافق 27 أغسطس المقبل، في تمام الساعة الثانية ظهراً.

وجاء فى نص الدعوة: "يتشرف مجلس نقابة محامى حلوان بدعوة المحامين والمحاميات أعضاء الجمعية العمومية لفرعية حلوان ( المعادي- البساتين ودار السلام- مايو والتبين – حلوان) لاجتماع عادى على أن يتضمن جدول أعمال الاجتماع: أولاً: عرض ومناقشة ميزانيات أعوام 2018/2019 واعتماد هذه الميزانيات ثانياً : مناقشة ما تم إنجازه منذ عام 2016 حتى الآن.

ثالثا: ما يستجد من أعمال يذكر أن نقيب المحامين رجائي عطية، كان قد طالب نقباء النقابات الفرعية بسرعة موافاة النقابة بالحسابات الختامية عن السنوات من 2016 وحتى 2019 مع بيان حساب الإيرادات والمصروفات من يناير 2020 وحتى نهاية مارس 2020 وموافاتنا بالميزانية التقديرية عن العام المالي 2020 وذلك حتى يمكننا تقدير وصرف المخصصات المالية لكل نقابة فرعية.