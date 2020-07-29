شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بصحة البرلمان: مصر قادرة على تطوير صناعة الدواء وتحقيق الاكتفاء الذاتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب الدكتور عبد العزيز حمودة، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن صناعة الدواء كانت رائدة في مصر، وأن مصر مازال لديها المقومات التي تساعدها في تطوير صناعة الدواء وعودتها لريادتها في الوطن العربى ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مطالبا هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لدعم صناعة الدواء وتطويرها.

وأضاف "حمودة"، لـ"الخليج 365"، أن الخطوة الأولى هي أن تعمل الدولة على النهوض بشركات الدواء الوطنية التابعة للدولة بقطاع الأعمال العام، ووضع خطة شاملة لتطويرها وإعادة هيكلتها والعمل على تعظيم مواردها، وتطوير ودعم خطوط الإنتاج وتوفير كل المقومات المطلوبة لنجاح الصناعة.

ولفت عضو لجنة الشئون الضحية بالبرلمان، إلى أن الحكومة يجب أن تمنح شركات الدواء مستحقاتها المالية، ولابد من تدريب وتأهيل العاملين فيها، مشيرا إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى قادرة على تنفيذ خطة الاكتفاء الذاتي من الدواء.

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جدير بالذكر، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً؛ بشأن مناقشة آليات تطوير صناعة الدواء في مصر، وذلك بحضور كل من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية.

وقال رئيس الوزراء إن أزمة "كورونا" علمتنا الكثير، ولا نزال نتعلم منها، حيث إنها تمثل تحدياً كبيراً لكل دول العالم أجمع، مُنوهاً إلى أن الأمر الذي أصبح مُلحا خلال هذه الأزمة هو ضرورة الإسراع بعملية تطوير صناعة الدواء في مصر، وقد عقدنا عدة اجتماعات في هذا الشأن قبل حدوث الأزمة الراهنة، لكن جائحة " كورونا" أسهمت في التعجيل بطرح هذه القضية للنقاش مرة أخرى، ولاسيما أن لدينا بالفعل عدة محفزات تُسهم في المُضي قدما بهذا الملف الحيويّ، من بينها وجود سوق كبير، وكذا إمكانية التصدير للقارة الإفريقية، وأكد على ضرورة الإسراع بإجراءات تسجيل الأدوية، مع وضع المحفزات للمصانع لتطوير صناعاتها والتوسع فيها، كما كلّف رئيس الوزراء بوضع رؤية واضحة وخطة تنفيذية محددة لتطوير صناعة الدواء في مصر.