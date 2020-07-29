شكرا لقرائتكم خبر عن عصام هلال.. دينامو حزب مستقبل وطن يشعل انتخابات الفردي بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - - سياسي مخضرم.. ورجل قانون يليق بتمثيل الحزب في مجلس الشيوخ

يملك تاريخ فى العمل الحزبي.. لا يفضل الجلوس فى الغرف المغلقة أو العمل فى المكاتب بل ينزل إلى الأرض. منفتح على الجميع، يعتبر دينامو حزب مستقبل وطن ومحرك أساسي لكافة مهام وانشطة الحزب، لا يخلو اجتماع من وجوده، ولا تخلو جلسة عمل داخل أروقة الحزب من ذكره، له دور كبير وبارز في كافة الجوانب التنظيمية لملف الحزب بانتخابات مجلس الشيوخ.. قام بجولة قبل الانتخابات أطلق عليها القطار التنظيمي. طاف خلالها كل محافظات الجمهورية لتثبيت قواعد العمل الحزبي الجماعي. المستشار عصام هلال أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن الذي يسعى جاهدا إلى تكوين الكوادر السياسية الحزبية لتمكينها وتأهيلها سياسيا.. كل هذا كان كافيا لطرح أسم عصام هلال في طليعة مرشحي الحزب على مستوى الجمهورية وتحديدا على المقاعد الفردية بالجيزة، ليكون من بين اهم الأسماء المرشحة باعتباره الأمين العام المساعد لشئون التنظيم بالحزب.





عصام هلال المحامي بمحكمة النقض والإدارية العليا، من مواليد محافظة الجيزة فى عام ١٩٦٧، وحصل فى عام ١٩٨٩ على ليسانس حقوق من جامعة القاهرة وحصل من الجامعة العريقة على شهادة الماجستير في القانون، وحصل كذلك على دبلوم في القانون العام ودبلوم في العلوم الجنائية من جامعة القاهرة، وهو الآن في مرحلة الحصول على شهادة الدكتوراه من جامعة القاهرة.. وهلال المتزوج وله ولدان، شغل عضوية المجالس الشعبية المحلية منذ 1992 حتى 2011 وأصبح وكيلاً للمجلس الشعبي المحلي لمحافظة الجيزة، وفيما بعد أصبح أصغر رئيس لمجلس شعبي محلي لمحافظة على مستوى الجمهورية، مما يؤكد انه سياسي مخضرم ورجل قانون متميز يستطيع تمثيل الحزب بشكل جيد.

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وشغل "هلال" عضوية المجلس المصري الأمريكي للقيادات السياسية الشابة، ومنصب الأمين المساعد وأمين التنظيم المركزي للحملة الرئاسية (حملة كلنا معاك من أجل مصر) لإعادة انتخاب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشغل كذلك منصب أمين تنظيم المركزية لحزب مستقبل وطن والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن.. وشارك فى ٢٠٠٨ ضمن الوفد المصري للقيادات السياسية الشابة فى اجتماعات تم عقدها بالولايات المتحدة الأمريكية، وفى ٢٠٢٠ مثل حزب مستقبل وطن ضمن وفد سياسي رفيع المستوي لبحث العلاقات السياسية والحزبية المصرية الألمانية.