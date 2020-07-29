شكرا لقرائتكم خبر عن سيرة ذاتية طيبة ورصيد خدمات وخلفية سياسية تؤهل عكاشة لمقعد الدائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - - عمرو عكاشة مرشح مستقبل وطن المطابق للمواصفات

حرص حزب مستقبل وطن خلال فترة الاعداد لانتخابات مجلس الشيوخ على التركيز على عدة نقاط من أهمها الدفع بوجوه جديدة، تتمتع بالخبرة في مجالات مختلفة، ولديها رصيد في الشارع، وتمتلك سيرة ذاتية طيبة، وان يكون لها باع سياسي.. وبفحص تلك المعايير نجد أن مرشح الحزب على المقاعد الفردية عمرو عكاشة ممن تنطبق عليهم تلك المعايير، فهو ابن مركز الصف بمحافظة الجيزة، الذي حصل فى عام 1988 على شهادة البكالوريوس في الزراعة قسم استصلاح أراضي من جامعة القاهرة، وفور تخرجه سعى للعمل الخاص مؤسساً شركات ناجحة في مجال القرى السياحية وإدارة الفنادق والتطوير العقاري واستصلاح الأراضي، ويشغل حالياً منصب العضو المنتدب لمجموعة شركات الوعد للاستثمار العقاري والسياحي والتي يندرج تحت مظلتها مجموعة من الشركات وهي شركة جدولينا للسياحة وشركة الوعد البحر الأحمر وشركة الوعد مرسي علم وشركة تافيرا للتطوير العقاري شركة مينا مصر للمعدات والاستثمارات العقارية المالكة لعدد من القرى السياحية في سيناء الحبيبة، اذن فهو صاحب خبرة كبيرة في مجال السياحة، ولديه خطط تتعلق بالتنمية الشاملة لسيناء من خلال انشاء اكبر من مشروع سياحي وزاعي وخدمي بالمنطقة بما يدعم خطط الدولة للتنمية و محاربة الارهاب وقوي الشر وتوفير مزيد من الامن والامان والاستقرار لكل اهالي سيناء الغالية.





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واعتاد عكاشة منذ صغرة على العمل الخيري حتى أصبح له بصمات كبيرة في مجالات المسؤولية المجتمعية، هو الان يترأس مؤسسة اليسر الخيرية التي تقدم الدعم الكامل ماديًا ومعنويًا، بالإضافة إلى بنائها مستشفى خيري متكامل الخدمات (تم تنفيذ 90 % من المستشفى وجاري العمل فيها) بالإضافة إلى تبرعه بقطعة ارض لإقامة محطة الصرف الصحي بقريه الشرفا، فضلاً عن المشاركة في فعاليات تكريم أوائل الشهادات وحفظة القران الكريم ويوم اليتيم على مستوى جنوب الجيزة، وشغل منصب رئيس مجلس إدارة مركز شباب الشرفا، مما يؤكد أن لديه رصيد لدى الشارع وسيرة طيبة.





وفيما يتعلق بالخلفية السياسية فهو نشأ فى منزل سياسي حيث كان جده الأكبر عضو مجلس شورى النواب والجد للوالد عمدة لقرية الشرفا لمدة 19 عاماً من سنة 1944 إلى 1963 ما جعل منه كادر سياسي محترف استطاع ان يخوض انتخابات مجلس الشعب ضد نظام مبارك الشهيرة في 2010 وحصل على المركز الثاني امام مرشح الحزب الوطني آنذاك، وأصبح أمين مساعد التنظيم بحزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة يدخل الان الماراثون الانتخابي لمجلس الشيوخ عن دائرة الجيزة برقم 6 والذي يسعي من خلاله الي اصلاحات تشريعية تخدمه العامة وتقضي على الفساد.