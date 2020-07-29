شكرا لقرائتكم خبر عن المرشح أحمد قطب.. ترجمة حقيقية للثقة في الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - - مستقبل وطن يختاره لانتخابات الجيزة برؤية اقتصادية

كشفت انتخابات مجلس الشيوخ عن قيام حزب مستقبل وطن بترجمة الواقع المصري الجديد وضرورة الدفع بالشباب، وهو ما كشفت عنه اختيارات الحزب على المقاعد الفردية على مستوى الجمهورية، ومن بين أحد الوجوه الشابة الواعدة في انتخابات الجيزة، المهندس أحمد قطب أمين مساعد الحزب بمحافظة الجيزة، والذي تعتبر اختياره دليل على مدي ثقة الحزب في واحد من أبرز الوجوه الشابة على الساحة السياسية والذي ينتمي إلى عالم الاقتصاد.

المرشح أحمد قطب الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بالجيزة، أكد أن عودة الغرفة التشريعية الثانية بعد غياب سبع سنوات والممثلة في مجلس الشيوخ ستثري الحياة النيابية في مصر، وأن الممارسات العملية للحياة السياسية أكدت ضرورة وجود غرفة تشريعية ثانية تعمل على المساهمة في صياغة القوانين بشكل أعمق نظرا لما يضمه هذا المجلس من نواب أصحاب خبرات في شتى المجالات.

Advertisements

وأضاف قطب أن وجود مجلس الشيوخ سيحقق زيادة التمثيل والمشاركة المجتمعية، وسيعمل على إنجاز التشريعات وسن القوانين بطريقة جيدة، مما يعمل على ترسيخ دعائم الديمقراطية التي أصبحت الدولة تحرص كل الحرص على تحقيقها.

قطب الذي يخوض انتخابات مجلس الشيوخ هو رائد أعمال حصل على درجة البكالوريوس في الإدارة الهندسية وأسس ثماني شركات ناجحة فى المجال الصناعة والتجارة منذ عام 2004، كما يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة قطب القابضة للاستثمار، والتي يندرج تحت مظلتها مجموعة من الشركات وهى شركة يونيفيرسال، وشركة كيان للاستثمار العقاري، ودان للتطوير العقاري، وABC ميديا للإنتاج الإعلامي، وبلاك هورس لريادة الأعمال، وقُدرة لتمويل المشاريع متناهية الصغر، هذا بالإضافة إلي عضويته في جمعية رجال الأعمال المصريين و الجمعية المصرية الأمريكية و غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية.

تنوع المجالات الاقتصادية في قائمة أعمال المهندس أحمد قطب مع ما قدمه في الحزب خلال الفترة الماضية داخل محافظة كبيرة هي الجيزة، يؤكد حسن اختيار حزب مستقبل وطن لكوادره خاصة وأن المهندس قطب يتمتع ببصمات كبيرة فى مجالات المسؤولية المجتمعية، عن طريق مؤسسة قطب للتنمية المجتمعية بالإضافة إلى أنه مؤسس مبادرة تفاؤل التي تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.