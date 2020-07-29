شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للصحافة" تعلن تشكيل غرفة متابعة الصحفيين لانتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الهيئة الوطنية للصحافة أنه حرصاً منها على تسهيل متابعة الصحفيين لانتخابات مجلس الشيوخ وضمان قيامهم بدورهم على أكمل وجه، أصدر عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة، قراراً بتشكيل غرفة متابعة تضم الدكتور أحمد مختار، الدكتورة فاطمة سيد أحمد، وليد عبد العزيز، مروة السيسي .

وأضافت الهيئة، فى بيان لها، أن الغرفة ستكون فى حالة انعقاد دائم بمقر الهيئة لمتابعة ورصد الأداء الصحفى والتحريري للإصدارات الصحفية القومية، وتسهيل متابعة الصحفيين للانتخابات بكافة مراحلها، وتذليل أية عقبات قد تواجههم خلال تغطيتهم للعملية الانتخابية والتواصل معهم بشكل مستمر.

وكانت الهيئة الوطنية للصحافة وجميع المؤسسات الصحفية القومية قد أكدوا من قبل مساندتها الكاملة للإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية الأمن القومي المصري، مشيدة بقرار البرلمان المصري والجهود التي تبذلها القوات المسلحة للدفاع عن ثوابت الأمة التي لم تسع يوما إلى الحرب، خاصة أن مصر دائما كانت في مقدمة الدول الداعية للسلام المبنى على القوة والقدرة على التصدي لأى مخاطر تهدد البلاد.

كما أثنت الهيئة على كافة القرارات التي اتخذتها وتتخذها الدولة المصرية لحماية الأمن القومي والحفاظ على مقدرات البلاد والتصدي لأى مخاطر تهدد أمن واستقرار الدولة.