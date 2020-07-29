شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يهنئ رئيس مجلس النواب بعيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل البابا تواضروس الثاني، برقية تهنئة لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.‏

وقال البابا فى نص برقيتة : "يسرني بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أتقدم لسيادتكم ولجميع أعضاء مجلسكم الموقر بأصدق التهاني بحلول عيد الاضحى المبارك، داعيًا الله أن يمنحكم موفور الصحة ويوفق جهودكم المخلصة لتحقيق مزيد من التقدم في سبيل رفعة المؤسسة التشريعية من أجل إعلاء المصلحة العامة للمواطنين وتحقيق آمالهم وطموحاتهم دمتم في حفظ الله ورعايته".

كما أرسل البابا تواضروس الثاني، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى لتهنئته بعيد الأضحى.

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وجاء فى نص برقية البابا تواضروس الثاني في تهنئته الرئيس عبد الفتاح السيسي:"بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية، يسرني أن أقدم لسيادتكم ولجميع أحبائنا المسلمين أصدق التهاني القلبية بحلول عيد الأضحى المبارك، مصلين إلى الله أن يمتعكم بالصحة والقوة ويمنحكم العون في مواجهة الأخطار والتحديات التي يواجهها الوطن، وأن يبارك جهودكم المخلصة التي تبذلونها في استكمال مشروع بناء مصر الحديثة لتحقيق آمال وطموحات المصريين، دمتم محروسين بعناية الله وحفظه، ودام الخير والأمن والأمان لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم".