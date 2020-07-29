شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسالة "صحة البرلمان" للمواطنين للوقاية من كورونا أثناء إجازة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، رسالة للمواطنين خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك قائلا: "علينا عدم التهاون فى التعامل مع أزمة فيروس كورونا، وأن الفيروس ما زال موجودا ولم ينته بعد، وعدم التهاون أمر ضرورى لعدم عودة زيادة الإصابات مرة أخرى، وعلى الجميع أن يكون على قدر من المسئولية خاصة خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وأن يتم تنفيذ كافة الالتزامات الوقائية والإجرائية المنصوص عليها من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية".

وشدد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال تصريحات له، على ضرورة الحرص على التباعد الاجتماعى، والبعد قدر الإمكان عن الأماكن المزدحمة، وارتداء الكمامة فى هذه الأماكن، والحرص على اتباع التعليمات الخاصة بغسل الأيدى والتعقيم المستمر، محذرا من مغبة التهاون فى التعامل مع الجائحة مما قد يعيد سيناريو زيادة أعداد الإصابات مرة أخرى.

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وأشار رئيس اللجنة إلى أن الحكومة اتخذت حزمة إجراءات قوية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا منذ بداية الأزمة، والتهاون فى التعامل مع الأزمة يُهدر هذه الجهود جميعها، مما يتطلب ضرورة الاستمرار فى اتباع الإجراءات الوقائية من قبل المواطنين بشكل جاد وصارم خلال الفترة المقبلة، لضمان عدم زيادة أعداد الإصابات.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، حذر من عدم مراعاة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، قائلا: "إنه لا قدر الله لو وجدنا تزايدا فى أعداد الإصابة بـ كورونا، سيجبرنا ذلك إلى أن نعود مرة أخرى للإجراءات المشددة والقاسية، بينها غلق الأنشطة مرة أخرى".

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، خلال مؤتمر صحفى، أن مصر حققت تطورا وتحسنا فى أرقام المؤشرات الاقتصادية رغم أزمة كورونا، لافتا إلى أن المؤشرات تقول إن الاقتصاد المصرى فى تحسن وهذا يعطينا رسالة ثقة.