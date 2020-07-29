التوزيع الجغرافي لكورونا يستثي جهة واحدة ومدينة الدار البيضاء تسجل 280 إصابة في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أن مدن الدار البيضاء ومراكش وطنجة وفاس، سجلت أكبر عدد من المصابين الجدد بفيروس كورونا المستجد، والذي وصل مجموعهم لـ826 حالة خلال 24 ساعة الأخيرة، فيما سجلت جل الجهات إصابات جديدة باستثناء جهة كلميم واد نون.

وقال منسق المركز الوطني لطوارئ الصحة العامة بوزاة الصحة، معاذ لمرابط في تصريح صحافي حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب‎، إن جهة الدار البيضاء سطات سجلت 284 حالة جديدة، منها 280 حالة في الدار البيضاء و2 في المحمدية و2 في الجديدة.

وفي ذات السياق، سجلت جهة فاس مكناس اليوم 206 حالة جديدة، منها 173 في فاس و12 في صفرو و6 في تاونات و5 في مكناس و3 في تازة والحاجب و 1 في مولاي عقوب وبولمان.

أما جهة طنجة تطوان الحسيمة، فقد سجلت 167 حالة اليوم، منها 130 حالة في طنجة، و12 في تطوان، و 11 في الفحص أنجرة، إضافة إلى 6 حالات في العرائش و4 حالات في الحسيمة و2 في المضيق ووزان.