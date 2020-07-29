رفيق بوبكر “المخرج” يعلن عن فيلمه الأول – فيديو

أعلن الفنان رفيق بوبكر عن تجربة فنية جديدة، يخوض من خلالها الإخراج، عبر فيلم قصير بعنوان “test”.

وشارك في فيلم رفيق بوبكر ممثلون معروفون، على رأسهم الفنان البشير وكين، والفنانة بشرى أهريش، بحضور ممثلين آخرين من بينهم المغنية إلهام قروي، والشابة سارة فارس.

واستأنف طاقم فيلم رفيق بوبكر التصوير، الذي جرى في مدينة خريبكة، بعد تخفيف الحجر، قبل أن ينشر المخرج الجديد الإعلان الرسمي لعمله على مواقع التواصل الاجتماعي، ليلة أمس الثلاثاء.

ويعتبر فيلم “test” أول تجربة لرفيق بوبكر في ميدان الإخراج، وذلك بعدما اعتاد عليه المغاربة في أدوار، غالبيتها بارزة، من بينها دور مجيد في المسلسل الشهير “القسم رقم 8”.

َ