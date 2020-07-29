من بينهم “الشيخ أبو معاذ”.. العفو الملكي شمل 6 معتقلين على خلفية قضايا الإرهاب

إلى جانب معتقلي حراك الريف، شمل العفو الملكي الصادر، اليوم الأربعاء، بمناسبة عيد العرش، عددا من المعتقلين على خلفية قضايا الإرهاب.
وفي ذات السياق، قالت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، إن عفو اليوم، شمل ستة معتقلين من هذه الفئة، اثنان منهم خفض حكمهم بخمس سنوات، في حين غادر أربعة معتقلين آخرين، أسوار سجن عكاشة عين السبع 1 بالدار البيضاء.
وحسب ذات المصدر، فقد شمل العفو الملكي اليوم، شمل المعتقل “نور الدين نفيعة” المعروف بـ”الشيخ أبو معاذ” المحكومة عليه بـ 18 سنة سجن على خلفية كونه أمير “الجماعة الإسلامية المقاتلة في المغرب”، وعبد الحميد فرقي المحكوم بالمؤبد.
يشار إلى أنه بمناسبة عيد العرش، أصدر الملك اليوم عفوه عن 1446 شخصا المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة.
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