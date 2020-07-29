المغرب يسجل أعلى عدد من الحالات الخطيرة بسبب كورونا.. 81 من بينهم 12 تحت التنفس الاصطناعي

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل المغرب لأعلى معدلات الحالات الخطيرة والحرجة في المستشفيات، نتيجة وباء كوفيد-19.

وقال منسق المركز الوطني لطوارئ الصحة العامة بوزاة الصحة، معاذ لمرابط، في تصريح صحافي حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب، أن المغرب بات يسجل ‎81 حالة خطيرة أو حرجة، من بينها 12 حالة تحت التنفس الاصطناعي، وهو رقم من أعلى الأرقام المسجلة منذ بداية الوباء.

وأوضح ذات المتحدث، أن جهة الدار البيضاء السطات تسجل 25 حالة خطيرة 7 منها حرجة، وتسجل جهة مراكش آسفي 23 حالة خطيرة، كما تسجل جهة طنجة تطوان الحسيمة 17حالة، وتسجل جهة فاس مكناس 14، أما جهة الرباط سلا القنيطرة فتسجل حالتين.

يشار إلى أن المغرب سجل اليوم واحدا من أعلى أعداد الحالات المصابة حديثا بفيروس كورونا، حيث رصد 826 حالة إصابة جديدة، من بينها 724 حالة تم رصدها عن طريق تتبع المخالطبن والبؤر المسجلة.