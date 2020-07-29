رقم قياسي جديد بالمغرب.. 826 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 826 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 22213 حالة منذ وصول الوباء إلى المغرب في الثاني من شهر مارس الماضي.

وكشف منسق المركز الوطني لطوارئ الصحة العامة بوزاة الصحة، معاذ لمرابط في تصريح صحافي حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب أنه تم تسجيل 59 حالة شفاء منذ الساعة السادسة من مساء يوم أمس الثلاثاء، إلى الساعة الخامسة من اليوم الأربعاء، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 17125 بنسبة 77.1 في المائة.

وأضافت المتحدث أنه تم تسجيل 7 وفيات 24 ساعة، 3 منها بمدينة طنجة، وحاتلين بكل من البيضاء وفاس، لترتفع الحصيلة إلى 334 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.