العفو الملكي لم يشمل ناصر الزفزافي.. والده: الإفراج عن ناصر غير وارد بالنسبة لنا

لم يشمل قرار العفو الملكي ناصر الزفزافي، القيادي في “حراك الريف”، والمحكوم ب20 سنة سجنا نافذا، بحسب ما صرح به والده أحمد الزفزافي لـ”اليوم 24”.

وقال أحمد الزفزافي، إن ملتمس ناصر يتمثل في نقله من سجن عكاشة بالبيضاء إلى سجن سلوان في الناظور.

وأضاف المتحدث نفسه، أن “الإفراج عن ناصر الزفزافي غير وارد بالنسبة له ولأسرته، لأسباب يحتفظ بها لنفسه”، وفقا لتعبيره.

وعلم “اليوم 24″، من مصدر رسمي، أن أزيد من 20 معتقلا من معتقلي حراك الريف، استفادوا من العفو الملكي بمناسبة عيد العرش، بينهم أسماء معروفة.

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وأعلن اليوم الأربعاء، عن عفو ملكي في حق عدد من المتابعين قضائيا والمحكومين.

وأكدت وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الملك محمد السادس، قد أصدر أمره بالعفو عن مجموعة من الأشخاص بمناسبة عيد العرش.

وأضافت، أن بين هؤلاء موجودون في حالة سراح، ومحكومون من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 1446 شخصا.