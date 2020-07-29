ما سر تطور محمد صلاح مع ليفربول؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تطرقت تقارير صحفية، إلى تطور نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، من الناحية الجسدية، مقارنة بحالته أثناء التواجد من قبل مع تشيلسي.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ميرور"، فإن جسد صلاح حاليًا ليس مماثلًا للاعب الذي غادر إنجلترا في 2015، لخوض تجربة جديدة في إيطاليا.

وأشارت إلى أن السر في ذلك، يعود إلى اتباع صلاح، نظام تدريب مكثف يخوضه عقب المران الجماعي للفريق، كي يعد جسده بشكل جيد للمباريات.

وأوضحت أن أثر ذلك وضح على صلاح، الذي بات جسده يحتوي على كتلة عضلية ملحوظة، مما يساعده كثيرًا على التعامل مع متطلبات اللعب في البريمييرليغ ودوري أبطال أوروبا.

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وقالت الصحيفة إن صلاح كثيرًا ما ينشر صورًا من جلساته الرياضية على وسائل التواصل، والتي أظهرت مدى التقدم البدني الذي حققه اللاعب.

وأبرزت "ميرور" تصريحات سابقة لصلاح عن برنامجه اليومي، قائلًا "عادة أستيقظ مبكرًا للذهاب إلى التدريب الذي يبدأ إما في الصباح أو عقب فترة الظهيرة".

وأضاف "ثم أعود للاستشفاء لمدة ساعتين، وتلقي العلاج لأي إصابات أو الحصول على تدليك معين لتخفيف أي معاناة في الجسم".