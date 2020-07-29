اخبار العالم

مانشستر سيتي يحسم التعاقد مع هدف ريال مدريد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن مانشستر سيتي الإنجليزي حسم صفقة التعاقد مع نجم فالنسيا الإسباني، فيران توريس.

وينتهي عقد توريس مع فالنسيا في صيف العام المقبل، لذا أراد النادي بيعه الآن، حتى لا يرحل مجانًا عن الخفافيش.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن مانشستر سيتي توصل لاتفاق مع فالنسيا بشأن ضم توريس نظير 25 مليون يورو، بالإضافة إلى 12 مليونًا كمتغيرات.

Advertisements

وأشارت إلى أن مانشستر سيتي اتفق مع توريس أيضًا على الشروط الشخصية للعقد الذي سيمتد إلى 5 أعوام.

ومن المنتظر، أن يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.

يذكر أن من أبرز الأندية التي تنافس مانشستر سيتي على صفقة توريس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مانشستر سيتي يحسم التعاقد مع هدف ريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا