مانشستر سيتي يحسم التعاقد مع هدف ريال مدريد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن مانشستر سيتي الإنجليزي حسم صفقة التعاقد مع نجم فالنسيا الإسباني، فيران توريس.
وينتهي عقد توريس مع فالنسيا في صيف العام المقبل، لذا أراد النادي بيعه الآن، حتى لا يرحل مجانًا عن الخفافيش.
ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن مانشستر سيتي توصل لاتفاق مع فالنسيا بشأن ضم توريس نظير 25 مليون يورو، بالإضافة إلى 12 مليونًا كمتغيرات.
وأشارت إلى أن مانشستر سيتي اتفق مع توريس أيضًا على الشروط الشخصية للعقد الذي سيمتد إلى 5 أعوام.
ومن المنتظر، أن يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.
يذكر أن ريال مدريد من أبرز الأندية التي تنافس مانشستر سيتي على صفقة توريس.
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