حريق في جديدة المكر: انتشال جثة وإصابة 5 أشخاص

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انتشلت طواقم الإنقاذ جثة شخص راح ضحية للحريق الهائل الذي اندلع في وقت سابق مساء اليوم، الأربعاء، في مبنى ببلدة جديدة المكر.

وفي وقت سابق، أعلنت الطواقم الطبية عن تخليص خمسة عالقين داخل المبنى المشتعل، أصيبوا من جراء استنشاق الدخان، وحالتهم طفيفة.

وأوضحت طواقم الإنقاذ أن أربع فرق عملت على إخماد الحريق الذي شب في مبنى من ثلاثة طوابق.

وشددت على أنها عملت على التأكد من عدم وجود عالقين، فيما لفتت إلى أن الحريق شبّ في الطابق الثالث من المبنى، وامتد إلى الطابقين الأول والثاني.

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وذكرت طواقم الإنقاذ أن الطواقم الطبية نقلت المصابة إلى المستشفى لاستكمال العلاج، دون مزيد من التفاصيل حول حالتها الصحية.

ورجّح سكان الحي الذي شهد الحريق، وجود عالقين داخل المنزل. وأكدت الطواقم أنها لا تزال تعمل على إخماد الحريق.

وشددت الطواقم على أن ظروف الحريق صعبة، وأنه تعذر على الطواقم الوصول إلى مركز الحريق، وأن كتلة النيران عالية والإشعاع الحراري شديد.