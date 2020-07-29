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اكتمال وصول حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية

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السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 29 يوليه 2020

صوره ارشيفيه

اكتمل وصول حجاج بيت الله الحرام ،اليوم، إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، وسط إجراءات صحية وتدابير وقائية وخدمات متكاملة وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لتمكين الحجاج من أداء مناسكهم بروحانية وإيمانية تامة .

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ووصل ضيوف الرحمن إلى مقر السكن المخصص لهم في مشعر منى وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية لموسم حج 1441هـ في مسارات منظمة، مما يحقق التباعد بين الحجاج بشكل آمن وصحي، بمرافقة مشرفين لضمان التقيد بالتعليمات والإجراءات الوقائية.

ورافق توافد مواكب ضيوف بيت الله الحرام إلى مشعر منى رجال الأمن بمختلف قطاعاتهم، الذين تابعوا حركة الحجيج لضمان أمنهم وسلامتهم .

وكان حجاج بيت الله الحرام قد أدّوا صباح اليوم طواف القدوم وسط منظومة من الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والخدمات المتكاملة.

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